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Руководство ЦГБ Батайска ушло на больничный

Главврач и его заместители могут выйти на работу только в конце ноября
Михаил СТРИЖЕВ
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Главврач и его заместители могут выйти на работу только в конце ноября.

Главврач и его заместители могут выйти на работу только в конце ноября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач Центральной городской больницы Наталья Пивненко и три ее заместителя заболели. Об этом рассказали в регштабе по информированию о ситуации с коронавирусом.

— Они находятся на больничном листе нетрудоспособности. Выход с больничного ожидается с 20 по 25 ноября, — прокомментировали в региональном штабе.

Обязанности Натальи Пивненко исполняет Екатерина Тылик — заместитель главврача по информационно-аналитическим технологиям. Медикам приходится замещать заместителей по медицинской части, поликлинической помощи, детству и родовспоможению.

В начале августа главный санврач области Евгений Ковалев сообщил, что в донских больницах заболели 900 сотрудников. В целом, в медицинских и других учреждениях заболели более тысячи медиков.

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