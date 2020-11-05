Ураганный ветер в ближайшие сутки ожидается в Ростове-на-Дону

В Ростове поднимется ураганный ветер Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице в ближайшие часы поднимется ураганный ветер. Об этом сообщили в ростовском управлении ГО и ЧС. Непогода продержится в Ростове в течение предстоящих суток.

По информации донских синоптиков, в пятницу, 6 октября в донской столице сильно испортится погода. Ветер начнет усиливаться еще в ночные часы, а днем порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Спасатели напомнили горожанам о том, что в такую погоду возможны падения сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций. Также есть вероятность обрывов линий электропередач, увеличения количества аварий и травматизма пешеходов.

Ростовчан попросили быть очень внимательными в непогоду, особенно, находясь на улице. Автомобилистам не стоит оставлять машины под аварийными деревьями и плохо закрепленными рекламными щитами и другими конструкциями. Лучше всего в такую погоду оставаться дома, но если же все-таки возникла чрезвычайная ситуация, то нужно звонить по телефону: 112.

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