Куда пожаловаться на завышенную цену лекарств: рассказали жителям Ростовской области

Государство регулирует цены лишь на часть препаратов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Ростовской области рассказали, стоимость каких лекарств регулирует государство. В донском Управлении федеральной антимонопольной службы пояснили, куда жаловаться на завышенные цены.

Государство устанавливает предельные цены на жизненно важные лекарства и надбавки на них. Отпускать их дороже аптеки не имеют права. К таким товарам относятся, например, общеукрепляющие, противовирусные и антибиотики.

По-другому ситуация обстоит с лекарствами, которые не входят в перечень жизненно важных. Государство не регулирует цены на такие препараты. При этом в чрезвычайной ситуации в случае резкого подорожания лекарств власти могут направить заявление в Росздравнадзор. При это стоимость товаров должна превышать стандартную как минимум на 30%.

— Если Вы полагаете, что цены на лекарственные препараты в аптеке необоснованно завышены, то вы всегда можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, — пояснили в ростовском УФАС.

В ведомстве пообещали оперативно принять меры при поступлении жалобы.