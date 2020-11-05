В Ростове-на-Дону выделят территорию для порта на левом берегу

В Ростове порт перенесут на левый берег Дона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице портовая зона с правого берега реки Дон будет перенесена на левый. Это сделано с целью продления ростовской набережной.

В левобережной части для этих нужд будет выделено четыре участка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Как только территория правого берега будет освобождена от портовой зоны, начнутся работы по продлению городской набережной.

Как сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, решение о продлении набережной отвечает потребностям большинства жителей города. Кроме того, он отметил, что порт городу тоже необходим.

- Совместными усилиями нам надо выработать такой подход, который позволит учесть интересы общества и бизнеса. Важно, чтобы реализация этого проекта не затянулась на многие годы, - сказал глава администрации.

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