В Ростове-на-Дону выделят территорию для порта на левом берегу

В Ростове порт перенесут на левый берег Дона
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В донской столице портовая зона с правого берега реки Дон будет перенесена на левый. Это сделано с целью продления ростовской набережной.
В левобережной части для этих нужд будет выделено четыре участка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Как только территория правого берега будет освобождена от портовой зоны, начнутся работы по продлению городской набережной.
Как сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, решение о продлении набережной отвечает потребностям большинства жителей города. Кроме того, он отметил, что порт городу тоже необходим.
- Совместными усилиями нам надо выработать такой подход, который позволит учесть интересы общества и бизнеса. Важно, чтобы реализация этого проекта не затянулась на многие годы, - сказал глава администрации.
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