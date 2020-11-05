В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе почти три недели не могут найти пропавшего местного жителя.

36-летний Виталий Николаевич Голубев вышел из дома в Целинском районе еще 18 октября. Близкие уверяют, что он мог поехать в Новочеркасск. Но с этого момент на связь он не выходит и его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост мужчины около 164 сантиметров, он среднего телосложения и имеет темно-русые короткие волосы и карие глаза. Во что был одет на момент исчезновения, им неизвестно.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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