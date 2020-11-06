Депутат из Ростовской области заявила об очередных перебоях с кислородом

Перебои с кислородом обнаружены в ковидном госпитале. Фото: аккаунт Натальи Оськиной в Инстаграм

Донской депутат рассказала о перебоях с кислородом в одном из ковидных госпиталей.

В этот раз неполадки были обнаружены в Областной больнице №1. Наталья Оськина заявила, что такие проблемы начались вчера. Давление подачи кислорода могло опуститься как резко опуститься, также и резко подняться.

- Срочно!!! Областная больница №1, ковидный госпиталь. В течение дня давление кислорода в сети снижается с 4 до 1,8. Сегодня, 5 ноября 2020, - написала в своем аккаунте Инстаграм Наталья Оськина.

Один из коллег депутата в комментариях отметил, что сейчас это нормально и в некоторых госпиталях показатели и вовсе упали до 1,7. Кто-то предположил, что просто не полностью открыт кран на автомате по подаче кислорода, другие же подумали, что это может быть диверсия.

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