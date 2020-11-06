Автомобилисты предупредили об очередном провале асфальта

В Ростове провалился асфальт. Фото: соцсети

В донской столице очередной участок автомобильной дороги ушел под землю.

Инцидент произошел на улице Социалистической, 150. По словам очевидцев, провалился верхний слой асфальта. Проезжавшие мимо автомобилисты поспешили сфотографировать яму и предупредить о ней других в одном из городских пабликов соцсети.

Из-за обвала прямо на проезжей части образовалась огромная яма. Недобросовестные ростовчане уже успели забросать ее мусором.К сожалению, эта территория никак не огорожена, поэтому представляет опасность для водителей.

- Ничего необычного, просто новая станция метро на Социалистической, - написал автор поста.

«Скоро весь Ростов под землю уйдет», - заявили горожане в комментариях.

Некоторые пошутили, что яма является мусороприемником.

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Горожан очень взволновал этот факт.

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