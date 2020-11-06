В Ростовской области запустят новый автобусный маршрут до Платова

Поездки в Платов станут доступнее для жителей Таганрога и Шахт. Фото: группа "Платов" ВК

Власти Ростовской области приняли решение о запуске нового автобусного маршрута, который свяжет Шахты и Таганрог с аэропортом Платов. Запуск этого направления поможет пассажирам значительно сэкономить на поездках.

Так, автобусы нового направления будут отправляться от автовокзала города Шахты, проедут через Северный обход Ростова, а конечной точкой маршрута станет автовокзал города Таганрога.

Как сообщает «Ростовский городской транспорт», на линии будет работать четыре маломобильных рейсовых автобуса с безналичной оплатой и багажным отделением. Автобусам осуществляющим поездки Шахты-Платов-Таганрог будет присвоен номер №300.

Ожидается, что отвечать за поездки по этому междугороднему направлению будет волгодонская компания. Запуск нового направления планируют на февраль 2021 года.