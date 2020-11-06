"Сальто в смокинге в честь родного Ростова-на-Дону": Никиту Нагорного признали спортсменом года

Спортсмен привез серебряную олимпийскую медаль из Рио в родной Ростов Фото: Илья БОГОМОЛОВ

23-летний гимнаст из Ростовской области Никита Нагорный вновь стал обладателем престижной награды. Спортивные подвиги абсолютного чемпиона мира отметили Национальной премией, об этом сообщает пресс-служба городского управления по физической культуре и спорту.

Спортсмен рассказал, что на официальной церемонии награждения, которая состоится в декабре этого года, он намерен выполнить фантастический трюк - сделать сальто в смокинге в честь родного и любимого Ростова-на-Дону.

Сейчас известный гимнаст находится в Токио. Он проходит подготовку к международному турниру дружбы и солидарности.

В копилке молодого спортсмена уже множество наград. Так, он победил на юношеских Олимпийских играх в 2014 году. Никита Нагорный является обладателем серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро и многих других престижных соревнований международного уровня. В прошлом году ему удалось завоевать три золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

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