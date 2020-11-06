Поздняя осень в Ростове-на-Дону: какая погода на выходные ждет горожан

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 8-9 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этих выходных жителей Ростова-на-Дону и близлежащих городов ждет значительное похолодание. Температура воздуха упадет до значений поздней осени в соответствии с календарем. К счастью, по прогнозам донских синоптиков, на выходных не будет дождя, как в предыдущие дни.

В субботу, 7 ноября, температура воздуха составит 7 - 10 градусов тепла. Однако ощущаться будет, как 6 градусов тепла. Днем небо затянет тучами, но к вечеру облака рассеются. Атмосферное давление - немного выше нормы. Скорость ветра не превысит 3,8 метров секунду.

На следующий день, 8 ноября, похолодает еще сильнее. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов тепла, но ощущаться будет, как плюс 6. Весь день будет пасмурно, скорость ветра не изменится. Магнитное поле - в норме.

Напомним, накануне в администрации Ростова-на-Дону предупреждали о резком усилении ветра. В мэрии предупреждали, что город накроет настоящий ураган, порывы достигнут 18 метров в секунду.

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