В Ростове-на-Дону горел многоквартирный дом

Пожарным удалось быстро потушить огонь. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В донской столице в ночь на 6 ноября произошел пожар в многоквартирном доме Северного жилого массива. Огонь полыхал в десятиэтажном жилом здании, расположенном по улице Космонавтов, 43/2.

По словам жителей дома, пожар произошел около 22:30. Запах гари и дым стали стремительно распространяться по подъезду. Очевидцы незамедлительно сообщили об этом спасателям.

- Пожар распространился на площади в десять квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены восемь спасателей, а также две единицы техники, - рассказывают в Главном Управления МЧС по Ростовской области. - Специалистам удалось быстро остановить распространение огня, а уже около 23:00 пожар был полностью потушен.

В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал, эвакуация людей не проводилась. Сейчас эксперты устанавливают истинную причину произошедшего.

АЛЛО!

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