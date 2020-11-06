Больше трех тысяч семей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Ростовской области

Пособия автоматически продлили до весны. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области больше трех тысяч семей каждый месяц получают выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в донском правительстве.

Ежемесячные пособия с начала года получили 3,6 тысячи семей. Это одна из самых популярных возможностей, которые дает маткапитал. В частности, средства можно потратить на разные нужды: образование, жилье, накопительную пенсию матери и другое.

Напомним, на маткапитал могут претендовать семьи с невысокими доходами, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. При это заработок на одного члена семьи не может превышать двукратную величину прожиточного минимума — 22 742 рубля. Подать заявление на маткапитал можно в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Обычно, когда малышу исполняется год, то нужно подать новое заявление. Из-за пандемии коронавируса выплаты обещают автоматически продлили до 1 марта 2021 года.