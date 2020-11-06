Блогер Екатерина Диденко получила послание с того света

Блогерша часто записывает видео в Instsgram. Фото: Instagram Екатерина Диденко стоп-кадр видео

Молодая блогерша из Таганрога, во время вечеринки которой разыгралась страшная трагедия из-за сухого льда, судя по всему, до сих пор не может оправиться от произошедшего. Аптечный ревизорро рассказала о том, что погибший супруг с того света ищет с ней связи через общих знакомых.

Екатерина Диденко во время одного из прямых эфиров сообщила, что одна из ее подруг получает послание от погибшего супруга подруги в "видениях". Он якобы сообщает, что его душа вселилась в ребенка, который вскоре появится у блогерши.

В личном профиле в Instagram у девушки часто появляются видеоролики. Фото: Instagram Екатерина Диденко стоп-кадр видео

Сказанное Екатериной подвергло подписчиков в шок, ведь это совсем не похоже на правду. Более того, с момента трагедии прошло несколько месяцев, а вдова - молодая мама двоих детей, все не может оправиться от произошедшего. Она постоянно напоминает людям о смерти мужа и друзей в своем блоге.

Подписчики считают, что с каждым днем ее версии того дня становятся все более странными. Кажется, отвлечься от темы смертей близких людей из-за сухого льда аптечному ревизорро не помогают даже новые отношения, пластика груди и дети.

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