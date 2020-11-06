Одиннадцатиклассники из Ростовской области стали миллионерами

Школьники смогут потратить деньги на обучение. Фото: Архив КП

Куча денег "свалилась" на школьников из Ростовской области. Счастливыми обладателями 10 миллионов рублей стали 11-классники в крымском лагере "Артек".

В "здравнице" прошел конкурс "Большая перемена", где все желающие могли представить свои проекты. Работы десятерых донских выпускников оказались одними из лучших, поэтому в качестве приза все они получили по миллиону рублей. Правда, потратить эти деньги ребята смогут только на обучение.

Стоит отметить, что жюри оценили также работы донских школьников из 9 и 10 классов.

- 21 школьник получит по 200 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе правительства Ростовской области. - В финальных испытаниях от донского региона приняли участие 56 ребят.

По словам представителей ведомства, в числе победителей также оказался и лицей №24 города Волгодонска. Руководство учебного заведения получит два миллиона рублей, которые будут потрачены на развитие лицея.

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