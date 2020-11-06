За сутки заболевание подтвердилось у 313 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 36 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в донском правительстве.

Лидером по числу зараженных снова стал Ростов-на-Дону — здесь выявили 85 случаев. 18 человек заболели в Новошахтинске, по 15 — в четырех территориях: Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Красносулинском районе. Чуть меньше инфицированных зарегистрировано в Каменске-Шахтинском и Неклиновском районах — по 13 жителей, в городе Гуково — 10.

Напомним, в Ростовской области за сутки вирус подхватили 313 человек. Число зараженных с начала пандемии достигло 32 491.

КОНКРЕТНО

Новые случаи зарегистрированы также в следующих городах и районах:

Константиновский (9), Семикаракорский (9), Зимовниковский (9), Белокалитвинский (7), Миллеровский (7), Морозовский (7) районы, Зверево (6), Тацинский (6), Шолоховский (6), Веселовский (5), Сальский (5), Азовский (4) районы, Волгодонск (4), Аксайский (3) район, Донецк (3), Каменский (3), Милютинский (3), Мясниковский (3), Песчанокопский (3), Цимлянский (3) районы, Таганрог (2), Тарасовский (2), Верхнедонской (1), Волгодонский (1), Зерноградский (1), Матвеево-Курганский (1), Усть-Донецкий (1).