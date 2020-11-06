В Ростове правоохранители остались без парада в честь Дня полиции

Парад полиции проводился в Ростове с 2017 года. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Главный профессиональный праздник полицейские в Ростове-на-Дону отметят не так, как раньше. Традиционный парад сотрудников правоохранительных органов в этом году отменят.

Так, во вторник, 10 ноября, из-за парада полицейских Театральную площадь перекрывать не будут. Торжественный марш сотрудников правоохранительных органов в этом году ростовчане не увидят.

В донском главке корреспонденту "Комсомолки" причины отмены парада не пояснили.

Стоит отметить, что в День полиции на Театральной площади донской столицы с 2017 года собирались сотни сотрудников ведомства. Эта традиция пришла по душе правоохранителям, а вот горожане были не в восторге.

Известно, что 10 ноября люди массово жаловались в администрацию и социальные сети на пробки в центре города, которые доставляли значительные неудобства как водителям, так и пассажирам.

Однако скорее всего мероприятия по случаю профессионального праздника пройдет в режиме онлайн, так как массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса на Дону под запретом.