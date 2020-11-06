Садовые товарищества Ростова остались без воды из-за аварии

Водоснабжение планируется восстановить до вечера. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону в нескольких садовых товариществах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом рассказали в администрации города.

В пятницу, 6 ноября, произошел порыв на водоводе, что на улице Орбитальной. Без воды остались следующие садовые товарищества: «Колос», «Виноградарь», «Ростсельмашевец», «Союз», «Садовод», «АЭРО».

— Аварийно-ремонтные бригады АО «Ростовводоканал» выехали на место и и приступили к работам по устранению аварийной ситуации, — говорится в сообщении.

Известно, работы на водоводе продлятся до 15:00 последнего рабочего дня текущей недели. Водоснабжение планируют восстановить до 20:00 субботы, 6 ноября.