В «Сочи Парке» гостям раздадут тыквы

Фото: "Сочи Парк"

Несколько недель в «Сочи Парке» отмечали необычный праздник – День рождения Бабы Яги. И 8 ноября, в последний день гуляний, здесь пройдет необычная акция. Всем гостям бесплатно раздадут тыкву.

- По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 16 тысяч настоящих тыкв. 8 ноября, в последний день празднования именин Бабы Яги, оранжевые плоды разных форм и размеров смогут забрать с собой все желающие посетители парка, - говоря в «Сочи Парке».

А уже с 9 ноября «Сочи Парк» будет работать в новом режиме и без выходных. Понедельник и вторник – прогулочные дни. В это время аттракционы отдыхают, но гулять по территории можно. А со среды по воскресенье можно прокатиться на аттракционах.

Подробное расписание - на сайте. Для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.

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Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»