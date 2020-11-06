Промо-вклад «Новогодний» с доходностью до 5,3% годовых запускает ВТБ

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Новый вклад «Новогодний» с 6 ноября предлагает своим клиентам ВТБ. Его можно оформить на четыре месяца со ставкой до 4,3% годовых, а увеличить доходность на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» по Мультикарте. Так, минимальный взнос составляет 1 тыс. рублей при размещении средств в ВТБ-Онлайн и 30 тыс. рублей – в офисах банка. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются по усмотрению клиента.

- Традиционно в преддверии новогодних праздников банки предлагают специальные условия по вкладам, что позволяет сохранить средства на период праздничных трат и быстрее накопить на крупные покупки, - отмечает заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. - Этот год не стал исключением: с 6 ноября мы предлагаем сезонный вклад «Новогодний». Новый продукт позволяет разместить средства на короткий срок под выгодный процент. Он подойдет всем категориям вкладчиков: тем, кто давно с нами, и тем, кто только знакомится с банком и пока готов разместить небольшую сумму.

Известно, что для клиентов, которые планируют долгосрочное размещение денег, доступен юбилейный вклад «История успеха» со ставкой 4,5% годовых на срок 1,5 года. Кроме того, средства можно разместить на депозитах базовой линейки – «Вклад в будущее» и «Большие возможности» - и на накопительном счете «Копилка». Клиенты могут увеличить доходность сберегательных инструментов на 1% годовых при подключении опции «Сбережения» по Мультикарте.

К слову, по итогам 9 месяцев текущего года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ увеличился на 15%, превысив 6 трлн рублей с учетом инвестпродуктов. На основные сберегательные продукты - вклады, накопительные и текущие счета и т.д. - пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4%. Портфель вкладов превышает 2,5 трлн рублей.

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