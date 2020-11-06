В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключили 158 больных коронавирусом

ИВЛ помогает больным дышать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области медики продолжают напряженную борьбу с коронавирусом. Аппараты искусственной вентиляции легких помогают дышать 158 пациентам с COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сейчас пациенты с ИВЛ пребывают в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать из-за поражения легких опасным недугом. Сейчас в стационарах региона получают лечение почти две тысячи человек, а именно 1 тысяча 981 заболевших.

В Ростовской области зарегистрировано уже 32 491 случай заражения новым вирусом. Выздоровели после коронавируса 25 828 заболевших, в том числе за последние сутки – 327. Болезнь не смогли побороть - 911 человек.

Для предотвращения распространения коронавируса медики просят соблюдать все необходимые правила безопасности при посещении общественных мест. Людям следует в обязательном порядке носить защитные медицинские маски, перчатки и часто мыть руки.

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Лидером по числу зараженных снова стал Ростов-на-Дону — здесь выявили 85 случаев. 18 человек заболели в Новошахтинске, по 15 — в четырех территориях: Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Красносулинском районе (подробности).