«Донская сборка»: призовой фонд конкурса составит более 900 тысяч рублей

Фото: ДГТУ

В Ростове-на-Дону стартовал прием заявок на крупнейший на Юге России конкурс-смотр изобретений и технологических инноваций «Донская сборка». Общий призовой фонд составит более 900 тысяч рублей. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 25 по 27 ноября в ДГТУ.

– В 2020 году мы проводим пятую по счету «Донскую сборку», – рассказал ректор опорного вуза Бесарион Месхи. - Конкурс уже стал площадкой, на которой изобретатели знакомятся с лучшими региональными практиками по развитию стартапов, получают возможность присоединиться к рабочим группам технологических предпринимателей, узнают о мерах поддержки инноваций, устанавливают новые деловые контакты.

Стать участником может любой желающий – опыт и наличие научного бэкграунда необязательны. Конкурс проходит в формате питчинга: каждому предоставляется три минуты, чтобы вкратце рассказать зрителям и экспертному совету о своей разработке.

Тематика - умное сельское хозяйство, цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплексов.

Конкурс проводится при поддержке регионального правительства, Агентства инноваций Ростовской области, генеральный партнер мероприятия - Юго-Западный банк Сбербанка России.

– Нас и организаторов объединяет общая идея – развитие предпринимательства и поддержка бизнес-инкубаторов, – отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. - Мы уделяем особое внимание инновационным стартапам, и считаем, что будущее за digital-проектами и инновационными разработками. В регионе много талантливых изобретателей и предпринимателей, мы рады предоставить им экспертную и финансовую поддержку.

Так, победители в номинациях «Изобретение года», «Агротехнология года», «Студенческая разработка» и «Сквозные технологии» получат доступ к мощностям промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ и денежные сертификаты на доработку своего проекта до стадии промышленного прототипа. Для юных участников – призеров номинации «Юный изобретатель» – подготовлены ценные призы: планшеты, смартфоны, экшен камеры. Кроме того, призеры и лауреаты, помимо памятных призов, получат бесплатный полугодовой статус резидентов в коворкинге «Garaж» и сертификат на изготовление рабочего прототипа своей разработки.

АЛЛО!

Прием заявок осуществляется до 20 ноября на сайте донскаясборка.рф

Консультация по телефону 8 (863) 238-17-22.