Массовая авария из-за водителя без прав произошла в Ростове-на-Дону на Портовой

Массовая авария на Портовой. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В пятницу, 6 ноября, в Западном жилом массиве города на Портовой около 11:10 произошла массовая авария. Дорожное происшествие, по предварительным данным, спровоцировал 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области

Так, автомобилист на дороге в районе дома, что на улице Портовой,108, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в том момент проезжал Opel Corsa. В результате удара ВАЗ влетел в два припаркованных автомобиля BMW и Kia Ceed. Все машины получили серьезные механические повреждения. В припаркованных иномарках из-за столкновения во время аварии разбились стекла, оказались покорежены бампер и двери.

К счастью, человеческих жертв чудом удалось избежать.

Инспекторы установили, что у водителя "пятерки" не было прав. Сейчас по факту массовой аварии проводится проверка.

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