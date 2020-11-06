Бетонная статуя убила пятилетнего ребенка в Ростовской области

Спасти ребенка не удалось. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области закончилось расследование по факту гибели пятилетнего ребенка. Как рассказали в региональном следственном комитете, инцидент случился на одной из баз отдыха в Аксайском районе еще в августе.

Там девочка отдыхала вместе с родителями. Ребенок подошла к бетонной статуе, которая упала прямо на нее. В результате, малышка получила травмы различной степени тяжести. На скорой ее отвезли в ближайшую больницу. Однако все усилия медиков оказались тщетными: девочка скончалась в больнице.

Следователи установили, что бетонная статуя был плохо закреплена. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

- Падение данной бетонной конструкции произошло вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемым, - рассказали в региональном Следственном комитете.

Теперь специалист по охране труда совсем скоро окажется на скамье подсудимых: дело будет передано в суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы.