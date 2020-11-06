Отключение воды в Ростове-на-Дону, 11-12 ноября 2020: где и когда не будет водоснабжения

Ростовчанам придется в течение дня терпеть неудобства из-за отключения воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение воды в Ростове-на-Дону, 11-12 ноября 2020: в донской столице коммунальщики займутся переврезкой водопроводной линии.

Специалисты будут вынуждены отключить воду в некоторых домах Первомайского района города с половины девятого утра 11 ноября до девяти часов утра 12 ноября.

- Водоснабжение будет прекращено от улицы Селиванова до Плужной, а также от 1-й Конной Армии до Металлургической, - сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

Коммунальщики принесли извинения жителям Ростова-на-Дону за временные неудобства.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала о том, что городские садовые товарищества остались без воды из-за коммунальной аварии. Произошел крупный порыв на водоводе, который находится на улице Орбитальной. Ликвидировать все последствия произошедшего ЧП и вернуть воду специалисты обещали в течение дня.

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