Пропавшая молодая мать из Батайска нашлась живой

Пропавшая вышла на связь с обеспокоенными родственниками. Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

Волонтеры «Лиза Алерт Юг» завершили поиски пропавшей 29-летней жительницы Батайска Ростовской области. Молодая мать вышла на связь с родственниками, которые были крайне обеспокоены ее внезапным исчезновением.

- Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в ростовском поисковом отряде.

Как ранее сообщала "Комсомолка", дончанка пропала утром 3 ноября. Молодая батайчанка вышла из дома и пропала. Она должна была забрать дочь из детского сада, но не сделала этого. В течение почти трех дней родственники пытались отыскать пропавшую не смогли.

Особые опасения вызывало то, что дома исчезнувшая оставила документы, банковские карты и деньги. Родные люди пропавшей молодой матери были вынуждены даже искать помощи у волонтеров.

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