Автобусы № 16А изменят маршрут в Ростове-на-Дону

Другая схема движения начнет действовать с нового года. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове-на-Дону автобусы №16А будут ходить по новому маршруту. Об этом рассказали «Ростовский городской транспорт».

Транспорт больше не будет ездить к жилищному комплексу «Западная резиденция». Автобусы будут следовать от Центрального рынка по проспекту Стачки, поворачивать на улицу Малиновского, а после — на улицу Доватора. Затем маршрут проляжет по кольцу в Левенцовке: проспект Маршала Жукова – улица Ткачёва – проспект Солженицына (здесь будет конечная) – улица Маршала Еременко – проспект Маршала Жукова. Автобусы вернуться в центр, не заезжая на остановку «ВОС».

На линии будет работать четыре автобуса с временем отправлений с конечных с 6:05 до 21:35, — говорится в сообщении.

В настоящее время департамент транспорта объявил конкурс на обслуживание маршрута. Контракт начнет действовать с 1 января 2021 года.