В Ростовской области хозяин дома поплатился за свое доверие

Полиция ищет виновного в краже Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, местный житель стал жертвой «домушника». Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, кража была совершена днем.

- Причем, преступнику не пришлось особо «заворачиваться», - выламывать двери или выбивать окна.

Он проник в дом, открыв дверь ключом, который хозяин оставил под ковриком.

- Из дома пропал четырехканальный усилитель, стоимость которого больше четырех тысяч рублей, - пояснил собеседник издания.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если подозреваемого поймают и суд признает его вину, злоумышленник может сесть в тюрьму на восемь лет.