Ростовчанин пострадал в пожаре в заброшенном здании

В Ростове человек пострадал при пожаре. Фото: ГУ МЧС

В донской столице местный житель пострадал при пожаре.

Инцидент произошел в переулке Машиностроителей Советского района в четверг, 5 ноября, около пяти часов вечера. Загорелось заброшенное здание, завидевшие огонь и дым очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено восемь квадратных метров. После того как в считанные минуты пламя было потушено, в здании обнаружился пострадавший. В настоящее время его личность устанавливается. Причина пожара остается неизвестной, ее также предстоит выяснить специалистам.

- В тушении пожара принимали участие десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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