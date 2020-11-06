Жительница Ростовской области потеряла 40 тысяч рублей из-за телефонного мошенника

В Ростовской области лжебанкир ограбил очередную жертву Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области еще одна местная жительница стала жертвой телефонного мошенника.

В волгодонский отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей позвонил с неизвестного номера молодой человек и представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сказал, что в данный момент по ее карте проводятся сомнительные операции. И чтобы их остановить необходимо сообщить злоумышленнику все данные банковской карты. Девушка доверилась ему и выполнила все требования, в этот момент с ее счета были списаны 40 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

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