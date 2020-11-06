На трассе под Ростовом перевернулась фура

Под Ростовом перевернулась фура. Фото: соцсети

На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик.

Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября, около полуночи на 9-м километре автодороги «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом "Тонар" не проверил перед выездом исправность транспортного средства.

Во время пути покрышка его левого колеса разорвалась, машина начала вилять по дороге. В связи с этим автомобилист потерял управление грузовиком, авто врезалось в отбойник и перевернулся прямо на проезжей части. К счастью, водитель в аварии не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Жертв чудом удалось избежать.

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