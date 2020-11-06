В Ростове-на-Дону обнаружили в мясе кишечную палочку

В Ростове в мясе нашли кишечную палочку
Фото: "КП" Архив
В донской столице были исследованы образцы охлажденной говядины.
При проведении различных проверок обнаружили недопустимые микроорганизмы. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовского референтного центра Россельхознадзора.
- Обнаружены КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность) и бактерии группы кишечной палочки (БГКП), в количестве превышающем нормативные значения, - говорится в тексте сообщения.
Увеличение показателя свидетельствует о том, что в мясе присутствуют микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Кроме того, выявление этих микроорганизмов говорит о нарушениях при производстве и хранении мяса.
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