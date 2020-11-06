Кот-казанова позабавил жителей ростовского общежития

В Ростове кот посмешил жителей общежития. Фото: соцсети

В донской столице бродячий кот изрядно насмешил жителей одного из городских общежитий.

Выходящие утром из здания ростовчане видели на двери написанное от имени администрации объявление: "Убедительная просьба! Не пускайте кота в общагу! У нас уже десять беременных кошек!" И похоже, все жильцы добросовестно исполнили предписанное, потому как за стеклянной дверью можно было увидеть стоящего на задних лапах кота, жалобно смотрящего внутрь помещения.

Кто-то из местных жителей запечатлел уморительную картину, а затем выложил снимки в одном из городских пабликов соцсети, чтобы посмешить и других горожан. Пользователи не смогли удержаться от саркастических комментариев.

«Какая тоска в глазах!», «Сволочи эта администрация», «Шалун», - пошутили пользователи.

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АЛЛО!

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