Ростовские бизнесмены попросили продлить работу общепита

Заведения общественного питания из-за пандемии коронавируса заканчивают работу в 22:00. Фото: rostov-gorod.ru

В донской столице рестораторы обратились к властям с просьбой продлить работу заведений общественного питания хотя бы на один час. Просьба бизнесменов была озвучена во время проведения встречи замглавы администрации города Юрием Овчинниковым.

Сейчас из-за пандемии коронавируса заведения общественного питания имеют право принимать посетителей только до 22:00. Большинство людей приходят в рестораны и кафе именно ближе к вечеру, а в нынешних условиях горожане зачастую просто отказываются от посещения кафе и ресторанов. Предприниматели лишаются значительного дохода из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавируса, поэтому просят увеличить часы работы до 23:00.

- Для введения такой меры необходимы веские экономические обоснования. Нужны цифры и аналитика, подтверждающие, что именно этот час даст положительную динамику в работе ростовского общепита, - прокомментировал обращение Юрий Овчинников.

Стоит отметить, что сейчас за самовольное продление времени работы заведений общественного питания бизнесменам грозит крупный штраф.

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