В Ростовской области стартовал сезон охоты на лису и зайца-русака

В регионе стартовал сезон охоты с использованием огнестрельного оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 7 ноября, на территории донского региона стартовал сезон охоты с использованием огнестрельного оружия на лису, зайца-русака, енотовидную собаку и корсака, об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, добыча этих животных разрешена до 29 февраля 2020 года.

Сейчас продолжается сезон охоты на фазана, водоплавающую дичь, серую куропатку, вальдшнепа и серую ворону. Период охоты на этих животных возможен до 31 декабря текущего года.

Люди, которые нарушат сроки добычи диких животных и прочие правила, получат крупный штраф и могут быть лишены разрешения на охоту, то есть охотничьего билета. Этот документ разрешает хранение и ношение охотничьего оружия, а также позволяет производить добычу охотничьих ресурсов в специально отведенных местах донского региона.

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