В Ростовской области мужчину осудят за смерть маленького ребенка из-за падения статуи

Подозреваемого в смерти ребенка осудят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прокуратура отправила в суд дело о смерти пятилетней девочки на базе Аксайского района. На ребенка рухнула ветхая бетонная статуя, высота которой составляла 1,5 метра.

Донские медики не смогли спасти пострадавшую девочку. Травмы, которые получила малышка, оказалась несовместимыми с жизнью.

После происшествия было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения сотрудником, обеспечивающим охрану труда, своих обязанностей. Следователи считают, что специалист вовремя не сообщил посетителям об опасностях, которые поджидали людей на объекте и не преградил доступ к скульптуре.

Вскоре сотрудник базы будет осужден. Подозреваемому мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет, принудительные работы и ограничения, связанные с профессиональной деятельностью.

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