В Ростовской области коронавирус нашли в 41 районе и городе

За сутки опасный вирус нашли еще у 314 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской за сутки число заболевших коронавирусом подросло еще на три с лишним сотни. По данным регионального правительства, на Дону - 314 новых заболевших. Все они - жители 41 района и города Дона (полный список см. ниже, - прим. автр.)

Лидерство по-прежнему за Ростовом-на-Дону, там зарегистрирован 121 новый пациент, в тройке печального рейтинга - Сальский район и Таганрог. Известно, что коэффициент распространения новой инфекции немного выше нормы и составляет 1,01.

В числе новых заболевших больше всего народу среди дончан в возрасте от 46 до 65 лет. Их 45 процентов от общего числа. Далее идут люди от 18 до 45 лет, это треть от всех заболевших в регионе. Реже всего новую инфекцию обнаруживают у детей.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 9 284 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период сделано 992,98 тысячи таких исследований.

За пандемию выздоровели 26 112 дончан, в том числе за последние сутки – 284 человек.

КОНКРЕТНО

Новые инфицированные зарегистрированы в 41 городе и районе региона:

в Ростове-на-Дону (121), Сальском (16) районе, Таганроге (13), Шахтах (11), Миллеровском (11), Семикаракорском (11) районах, Новочеркасске (9), Волгодонске (8), Новошахтинске (8), Батайске (7), Каменске-Шахтинском (7), Волгодонском (7), Егорлыкском (7), Неклиновском (7), Верхнедонском (6), Дубовском (6), Тарасовском (6), Усть-Донецком (5), Зимовниковском (4), Ремонтненском (4) районах, Донецке (3), Кагальницком (3), Шолоховском (3), Аксайском (2), Багаевском (2), Белокалитвинском (2), Веселовском (2) районах, Гукове (2), Звереве (2), Заветинском (2), Зерноградском (2), Каменском (2), Красносулинском (2), Мясниковском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2) районах, Азове (1), Боковоском (1), Константиновском (1), Орловском (1), Цимлянском (1) районах.