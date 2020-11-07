В Ростовской области 18 больных коронавирусом скончались за сутки

За весь период пандемии жертвами covid-19 в Ростовской области стали 929 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за сутки стало известно о 18 пациентах с диагнозом covid-19, которые скончались. Такое заключение было выдано после паталого-анатомического заключения, которое провели специалисты.

Известно, что среди погибших пять женщин в возрасте от 56 до 80 лет. Кроме того, ушли из жизни 13 мужчин. Самому молодому из них было 42 года, самому возрастному - 81 год. Как рассказали в региональном штабе по информированию населения о распространении новой коонавирусной инфекции, все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 19 298 человек. А лечение в стационарах получают 1 945 пациентов. При этом в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 152 человека. Их состояние медиками оценивается, как тяжелое.

Так же, по словам специалистов, за весь период пандемии жертвами covid-19 в Ростовской области стали 929 человек.