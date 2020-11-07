В Ростовской области после пожара в жилом доме нашли труп пенсионера

Спасатели быстро потушили пожар

В Ростовской области в Миллеровском районе произошел пожар в частном доме, во время которого погиб пенсионера. Как рассказали в региональном отделении ГУ МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел накануне около 21:00. Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем, которым были охвачены 4 квадратных метра жилого дома. На месте произошедшего спасатели нашли труп 65-летнего мужчины.

Сотрудники ГУ МЧС установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Накануне похожая история произошла в Ростове-на-Дону, где в переулке Машиностроителей Советского района загорелось заброшенное здание, завидевшие огонь и дым очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных. К счастью, пострадавший в результате пожара чудом остался жив.