Буксир снял с мели сухогруз в Таганрогском заливе

Сухогруз простоял на мели 4 дня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В субботу, 7 ноября, в акватории Таганрогского залива сняли с мели сухогруз Sema, который курсировал под панамским флагом.

- В 12.05 судно с помощью буксира сняли с мели. Корабль следует своим ходом на якорную стоянку в Ростов-на-Дону, - сообщили в региональном отделении ГУ МЧС по Ростовской области.

Известно, что сухогруз простоял в Таганрогском заливе почти четыре дня. Этот корабль сел на мель еще 3 ноября. После стоянки сухогруз поплывет по запланированному ранее маршруту.

Стоит отметить, что весной и осенью корабли особенно часто попадают на мель из-за неблагоприятных погодных условий. Наиболее частой причиной этих вынужденных остановок является снижение уровня воды в акватории реки Дон и Таганрогского залива из-за сильного ветра.