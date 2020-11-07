Студенты ростовского вуза боятся ходить на учебу после смерти педагога из-за коронавируса

Медики не смогли вылечить педагога от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты крупного донского вуза всерьез обеспокоены тем, что недавно их педагог не смог вылечиться от коронавируса и погиб. Мужчина работал преподавателем кафедры «Истории и культурологии».

Сейчас учащиеся просят руководство перевести их на обучение в режиме онлайн, но руководство учебного заведения отвечает отказом, отравляя студентов обращаться в Министерство образования.

Парни и девушки носят медицинские маски, перчатки, часто моют руки, но опасаются, что всех этих мер недостаточно. В корпусе множество студентов, многие из которых ездят на автобусе и контактировали с заболевшими людьми.

Студенты считают, что введенное на время дистанционное обучение могло бы снизить риски распространения опасной коронавирусной инфекции.

Пока в вузе о дистанционном обучении студентов речи не идет.

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