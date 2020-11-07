В Ростове-на-Дону выписали более 800 штрафов за поездки в автобусах без масок

Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице власти подвели месячные итоги работы по контролю соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Как рассказали в горадминистрации, за октябрь выявлено 817 нарушителей.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что общественный транспорт - место, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Ношение маски снижает риски распространения COVID-19.

- Глава администрации Алексей Логвиненко поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований, как среди пассажиров, так и среди водителей. По результатам проведенной работы, количество граждан, использующих индивидуальные средства защиты, выросла в среднем с 10% до 75%, - отметили в ростовской мэрии.

За отсутствие маски на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Горожанам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить до 300 тысяч рублей.