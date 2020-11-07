Ростовчанин разгуливал по городу с полкило наркотиков

Полицейские изъяли у мужчины крупную партию запрещенного вещества

Крупную партию наркотиков обнаружили ростовские полицейские у молодого мужчины. Он показался правоохранителям подозрительным и был остановлен для проведения проверки.

Оказалось, что ростовчанин разгуливал по городу с многочисленными свертками сильнодействующих наркотиков.

- В ходе проведения досмотра у гражданина изъяли 17 пакетиков с амфитамином. Общий вес обнаруженного порошка составил 440 грамм, - сообщили в донском главке.

Мужчина задержан правоохранителями. В ходе поведения расследования было установлено, что горожанин раскладывал по городу закладки с "запрещенкой".

Подозреваемому в преступлении 31-летнему горожанину полицейские предъявляют «Покушение на преступление – незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ранее он уже был судим за хранение наркотиков. В случае, если вина задержанного мужчины будет доказана в суде, то он отправится в колонию на длительный срок.