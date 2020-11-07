В Ростовской области двое мужчин обокрали приятеля

Пострадавший обратился в полицию. Фото: Архив КП

Донские полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей с банковского счета жителя Каменского района Ростовской области. Деньги и мобильный телефон исчезли после шумной вечеринки с участием пострадавшего его двумя приятелями.

В ходе расследования было установлено, что два злоумышленника 57 и 44 лет, воспользовавшись моментом, украли телефон, а после оплачивали покупки в магазинах через популярное мобильное приложение. Возвращать похищенные деньги приятелю подозреваемые не собирались.

- Фигурантам избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в донском главке.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В случае, если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит лишение свободы на срок до десяти лет или выплата крупного штрафа.