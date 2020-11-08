Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Эсбьерг» в матче Лиги чемпионов

Ростовские гандболистки празднуют победу. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

"Ростов-Дон" одержал победу в напряженном матче в Лиге чемпионов над лучшим датским клубом "Эсбьерг". Игра прошла на стадионе ростовчанок.

Донская команда смогла обойти соперниц. Юлия Манагарова забила семь голов. Виктория Борщенко и Владлена Бобровника отправили в ворота противников по пять мячей. Самой результативной противницей стала Марит Якобсен - на ее счету оказалось восемь попаданий. Итоговой счет матча - 28:24.

По результатам этой игры ростовские гандболистки возглавили таблицу группы А, набрав в общем счете после пяти матчей девять очков. Победа над датским клубом стала четвертой для дончанок при одной ничье.

15 октября у противников будет шанс отыграться. "Ростов-Дон" сыграет с датской командой на выезде.