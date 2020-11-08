Снег в Ростове-на-Дону спрогнозировали синоптики на следующей неделе

Первый снег выпадет к выходным. Фото: Архив КП

Синоптики спрогнозировали понижение температуры и снег на предстоящей неделе. Температура воздуха в донской столице достигнет минус трех градусов, ожидаются осадки.

В первые дни предстоящей недели будет тепло. Днем температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, ночью похолодает до плюс четырех. Уже в четверг, 12 ноября, ростовчане ощутят значительное изменение погоды. Ожидается, что днем воздух прогреется только до плюс шести градусов, а ночью и вовсе опустится до минус двух.

Самыми холодными станут выходные дни. В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, температура воздуха установится на отметке плюс три градуса днем, будет облачно, а ночью снизится до минус трех и ожидается снег.

В Ростов-на-Дону к первому снегу уже подготовились. Коммунальщики уже провели тренировочную уборку осадков и льда в центре города.

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