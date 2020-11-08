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Коронавирус Covid-19

В Ростовской области коронавирусом заболели более 33 тысяч человек

Почти тысяча из них погибли
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Врачи делают все возможно, чтобы спасти заболевших

Врачи делают все возможно, чтобы спасти заболевших

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе за минувшие сутки еще 312 человек из разных городов и районов заболели коронавирусом. Общее число зараженных составило 33 117 человек. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

Так, в числе новых инфицированных 30,9% – люди в возрасте от от 18 до 45 лет, 45,5 % - от 46 до 65 лет, 16,6 % - от 66 до 79 лет, 6,4 % - старше 80 лет, дети - 0,6%. Все они получают необходимое лечение.

Всего в больничных стационарах находятся 1 900 пациентов. Медики подключили к аппаратам ИВЛ 161 человека.

За сутки из-за коронавируса умерли 17 дончан. Диагноз был доказан по результатам патолого-анатомического вскрытия. В числе погибших оказались одиннадцать женщин и шестеро мужчин. Все погибшие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с момента начала пандемии жертвами COVID-19 в области стали 946 человек.

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