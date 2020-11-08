В Ростовской области коронавирус выявили в 40 городах и районах

Медики продолжают регистрировать больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе зарегистрированы новые случаи заражения опасной коронавирусной инфекцией в 40 городах и районах. Прирост больных за сутки - 312 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по количеству заболевших лидирует Ростов - 129 человек. На втором месте оказался Сальский район с 25 заболевшими, а на третьем - Волгодонск - 11 новых случаев заражения.

Так, в Неклиновском районе - 9 случае заражения. В Верхнедонском, Чертковском районах, Батайске и Новочеркасске заболели по восемь человек. В Тарасовском, Цимлянском районах, а также в Каменске-Шахтинском и Таганроге – по семь новых случаев, в Ремонтненском – шесть.По пять новых заболевших зарегистрировано в Новошахтинске, Донецке, Шахтах, Каменском и Семикаракорском районах.

Коронавирусом охвачены 40 городов и районов Ротовской области

COVID-19 не обошел стороной также Милютинский и Мясниковский районы, где по четыре новых случая заражения. В Багаевском, Волгодонском, Дубовском, Шолоховском и Пролетарском районах. По два - в Азове, Звереве, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Октябрьском и Тацинском районах по новых зараженных.

Всего по одному заболевшему за сутки зарегистрировали в Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Целинском, Обливском и Усть-Донецком районах.

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