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Общество

Телефонный мошенник обманул ростовчанку на 140 тысяч рублей

Он представился сотрудником службы безопасности банка
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане все чаще попадаются на уловки мошенников

Ростовчане все чаще попадаются на уловки мошенников

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Ростовчанка стала жертвой телефонного мошенника, который обманом выведал у нее информацию о пластиковой карте. Он представился сотрудником службы безопасности банка.

Так, мужчина сообщил, что с личным счетом девушки якобы происходят подозрительные действия. Остановить все это можно лишь в том случае, если она срочно скажет секретный код, который придет ей из смс-сообщения. Ростовчанка растерялась и назвала его звонившему. С банковской карты девушки после этого списали 140 тысяч рублей.

- Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в донском главке.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить личности людей, причастных к преступлению.

Стоит отметить, что жители Ростовской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Люди называют данные карт, а потом лишаются крупных сумм. Представители банков советуют решать проблемы при личном посещении, а также никогда не сообщать третьим лицам секретную информацию о карте по мобильному телефону.