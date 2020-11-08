В Ростовской области уже 161 пациента подключили к аппаратам ИВЛ

Аппараты ИВЛ помогают пациентам дышать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области врачи были вынуждены подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких 161 больного коронавирусом. За сутки число таких пациентов выросло на девять человек, об этом рассказали в правительстве региона.

Сейчас все пациенты на ИВЛ находятся в тяжелом состоянии. Эта медицинская техника помогает им поддерживать жизнеспособность организма. Всего в стационарах Дона с коронавирусом борются 1 тысяча 900 заразившихся, однако за день их число снизилось на 45 человек.

В регионе коронавирус зафиксировали уже у 33 тысяч 117 инфицированных COVID-19. Донские врачи не смогли спасти от опасного вируса 946 пациентов. За прошедшие сутки от смертельной инфекции погибли 17 человек. Лечение осложняли сопутствующие заболевания пациентов, которые значительно снижали иммунитет пациентов.

Напомним, иммунолог рассказала о том, как укрепить иммунитет и избежать столкновения с вирусами.

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