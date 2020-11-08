"Устали от этого 2020!": В Ростове установили первую новогоднюю елку

Новогодняя елка появилась возле крупного гипермаркета. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В воскресенье, 8 ноября, в Западном жилом массиве Ростова установили первую новогоднюю елку. Зеленую красавицу с шариками и огнями разместили возле крупного гипермаркета.

Ростовчане принялись обсуждать произошедшее в социальных сетях. Люди написали, что удивлены настолько ранней елкой, но рады символу предстоящего праздника. Этот год из-за пандемии оказался тяжелым для всех, поэтому ростовчане хотят ускорить наступление 2021.

"Сколько же можно нас мучать событиями этого года!", "Устали уже от этого 2020", "А чего не в августе? В самый раз было бы", "А 2021 год прямо счастьем засыпет", "Можно начинать провожать этот год!", "Жду с нетерпением 2021, а то без денег и работы жить надоело", "Хоть бы это поскорее закончилось, а елка красивая", - пишут люди в популярном городском паблике о новостях Ростова-на-Дону".